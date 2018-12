¿Tu pareja duerme en el sofá? Esto es lo que significa para tu relación

(NOTICIAS YA).- Algunas veces, es completamente normal si tú y tu pareja deciden no dormir juntos en la cama por una o varias noches. Puede ser que que él o ella se encuentre enferma y no quiera contagiarte, o simplemente se quiera quedar despierta viendo la televisión y no quiera molestarte mientras duermes. Estas dos situaciones son perfectamente normales, y no tienes por qué preocuparte.

Sin embargo, si esto está pasando más de lo normal y tu pareja te sigue poniendo excusas “baratas” para no dormir contigo, deberías de alertarte un poco, ya que puede estár sucediendo algo negativo en tu relación.

De acuerdo con el Dr. Brian Jory, un especialista en las relaciones de pareja, “Dormir en el sofá puede ser una buena o mala señal, depende de el porqué tu pareja lo hace”, dijo Jory a Elity Daily. Y es que si tuviste una pelea con tu pareja a media noche, si alguno de los dos decide dormir afuera del cuarto, de hecho esto puede ser algo que los beneficie, pero también todo lo contrario.

LEE: ¿Tienes una relación complicada? 10 hábitos de las parejas tóxicas

El Dr. Jory cree que la motivación de alguien de dormir en el sofá durante una pelea es clave, pero se tiene que hacer en la situación adecuada para que valga la pena y no arruinar tu relación.

“Si tu pareja lo hace para obtener una ventaja en la discusión, como un juego de poder para castigarte por no estar de acuerdo, entonces es una mala señal”.

LEE: ¿Los hombres exageran su número de parejas sexuales?

Por supuesto, hay algunas personas que no creen en lo de irse a la cama enojadas, pero hay algunas que sí . A veces, pelear durante la noche cuando estás realmente cansado puede no ser postivo para tu relación, por eso el Dr. Jory recomienda evitar pelear a la hora cuando ataca el sueño, de acuerdo con Elity Daily.

El Dr. Jory dice: “Tú deseas estar con alguien que use sus palabras e ideas, persuasión y razonamiento, para obtener soluciones en las que todos ganen, no alguien que quiera ganar la discusión a su cargo y esté dispuesto a usar tácticas como retirada y coerción”.

LEE: Parejas optan por menos sexo y más Netflix

Otra razón para dormir en el sofá es que tu pareja quiera evitar la pelea de inmediato y que la mañana siguiente, se despierte como si nada haya pasado. Si bien puede ser imprudente usar dormir en el sofá para evitar el conflicto, si resolver tu problema no parece estar en tu futuro inmediato, tal vez una buena noche de sueño te ofrezca una nueva perspectiva para ti y para tu pareja. Esto es una buena idea si hablan de manera madura lo sucedido el día anterior.

“Entonces, dormir en el sofá puede ser una buena señal, si esto signfica que tu y tú pareja estén creando un espacio para reflexionar y pensar la situación”, dijo Jory.

Por otro lado, si deciden pasar la noche seperados porque tú y tu pareja son simplemente incompatibles cuando se trata de dormir, hay muchas otras formas de crear intimidad en otros aspectos de sus vidas.

“Cada pareja encuentra su propia manera de ser íntima, no hay un libro de cocina para una intimidad perfecta”, djo Jory. Considere tomarse el tiempo para conectarse físicamente (tomarse de las manos y abrazarse) puede ayudarlo a sentirse conectado con su pareja y si todo esto falla, recuerda que dormir en el sofá de vez en cuando no es una idea tan terrible .

VIDEO RELACIONADO