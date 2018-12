A pesar de los problemas con el servicio, RTD planea expandir línea A

(NOTICIAS YA).- El Distrito Regional de Transporte (RTD por sus siglas en inglés), está tomando medidas para duplicar la capacidad de la línea A, citando al alta demanda como la razón.

Aunque sin duda alguna el tren ha sido un éxito, los problemas han plagado la línea desde que se abrió. Ahora RTD tiene que presentar un plan para arreglar la línea A, a la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) para el fin de semana, o enfrentar una amenaza de cierre.

Las empresas y los viajeros, han llegado a confiar en el tren.

Según RTD, sus promedios muestran que 21,200 personas viajan en el tren en un típico día de la semana. La cantidad de pasajeros ahora esta excediendo los números que se esperaban ver en el 2020.

“No anticipamos que necesitaríamos trenes adicionales para otro año”, dijo la portavoz de RTD, Laurie Huff.

Los trenes actualmente cuentan con dos autos, pero RTD pide cuatro para satisfacer la alta demanda. Si todo va según lo planeado, la capacidad aumentará en enero.

A pesar de los problemas y la posibilidad de que el servicio pueda suspenderse, Huff dijo que la FRA ha identificado varias opciones “si no se presenta un plan aceptable, incluyendo la renovación de la extensión de FRA, lo cual no es lo mismo que cerrar la línea”. También agregó que RTD hará todo lo posible para garantizar que el plan sea aceptado e implementando para no afectar el servicio.

El jefe de seguridad de FRA escribió una carta el 14 de noviembre diciendo que la situación en el cruce de puertas de los trenes era “inaceptable”. En esa carta, los reguladores federales advirtió que podrían suspender el servicio si no se presenta un plan de acción dentro de los 30 días.