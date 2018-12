Video viral revela restos podridos dentro de un envase de agua de coco

(NOTICIAS YA).-Una mujer de Haití compartió un video que muestra la realidad dentro de un envase de agua de coco y pronto se volvió viral.

Phil Arlie, compartió el video hace aproximadamente una semana y se hizo viral rápidamente.

Hasta ahora se ha compartido más de 911.000 veces.

El clip muestra restos extraños de algo viscoso y podrido nadando en el agua de la bebida ‘Vita Coco’ que no había caducado aun, segun la fecha del empaque del 17-01/19.

“Por favor envíe este video a todos para salvar a los seres humanos”, se lee en la descripción.

Pero esta no es la primera vez que un cliente expone el contenido extraño en un envase de Vita Coco.

En 2017, una mujer de Nueva York aseguró haber encontrado algo que se asemejaba a un “calamar podrido” en el fondo de su agua de coco de la misma marca.

Bárbara Evelyn Marie, estaba disfrutando su bebida cuando de pronto tragó unos “grumos” y al inspeccionar el interior de la caja se dio cuenta de que había un montón de “partículas” que parecían restos de una alienígena o algo así, describió.

“Me siento absolutamente enferma del estómago incluso cuando hablo de ello. Sé que hay algún tipo de animal allí. Me han dicho que se parece a un ratón, me dijeron que se ve como un calamar, me dijeron que se parece a un montón de cosas – por eso me gustaría que alguien con autoridad lo compruebe”, dijo Bárbara al sitio web The Sun.

Por su parte, la empresa reponsable asegura haber hablado con Bárbara para darle seguimiento a su caso.

“Hemos estado en contacto con el consumidor, Bárbara Marie, varias veces desde el 26 de abril de 2017. Tomamos todas las preguntas de los consumidores y la calidad del producto muy en serio, y como marca global tenemos protocolos para investigar adecuadamente Investigaciones de calidad, ” apuntó un portavoz de Vita Coco.