10 señales para saber si tu pareja ya no es feliz contigo

(NOTICIAS YA).- A pesar de la longevidad y de lo seria que sea tu relación amorosa, a veces notamos un cambio y nos preguntamos si es necesario hablar al respecto sobre si “algo se encuentra mal” o no. Es muy exhaustivo intentar entender cada mensaje de texto o conversación.

Está claro que es imposible realmente saber lo que tu pareja piensa sin que te lo diga. Sin embargo, los expertos dicen que puede haber señales de que algo se encuentra mal, de acuerdo con Insider.

1.Ni tú ni tu pareja se comunican de la misma manera: Si ustedes solían escribirse mensajes de texto o llamarse muy seguido y de repente lo dejaron de hacer, probablemente algo esté pasando.

“Si a tu pareja siempre le gustaban tus fotos y de repente nada, o siempre te enviaban Snapchats y de repente te sientes como un fantasma, puedes sentir ese distanciamiento”, dijo Lori Salkin, experta en relaciones a Insider.

2. Si siempre pones excusas para lo que no te gusta: “Si constantemente estés diciendo, ‘está bien, está bien, está bien, probablemente no está bien”, añadió Salkin.

3. Tus conversaciones solamente son de un lado: Si le estás hablando a tu pareja, pero esta se encuentre con su celular, jugando con un videojuego o simplemente no presentando completamente atención a tus palabras, algo está muy mal.

4. El nivel de intimidad cambia: “Es natural que las personas tengan menos relaciones sexuales cuando están en una relación larga y seria, pero si se está desacelerando y no buscan las oportunidades de estar solos, eso podría significar que una pareja no está tan involucrada en la relación como debería estarlo”, dijo Joushua Pompey, otro experto en relaciones a Insider.

5. Ya no estás en su lista de prioridades: Si piensas que tu pareja está poniendo cualquier tipo excusas para no verte, deberías de preocuparte. Pompey explica que tienes que notar si tu pareja ya no hace ningún esfuerzo para poder estar contigo.

6. No hace planes a futuro contigo: ” Si hablaron acerca de pasar vacaciones con su familia o ir con amigos y estabas esperando que suceda toda la planificación y luego no es así, podría ser que esté evitándolo”, explicó Salkin a Insider.

7. Siempre está molesto(a) cuando está contigo: Muchas de las veces si alguien está infeliz en una relación, se puede molestar por la más mínima cosa,

8. La está pasando más con sus amigos que contigo: Es bueno que tengan su espacio, pero todo tiene sus límites.

9. Está cancelando los planes contigo más de lo normal.

10. No están siendo sinceros con sus sentimientos: Cuando sientas que tu pareja puede ser infeliz, es mejor hablar de corazón a corazón. Esto no solo les dará a conocer sus sentimientos, sino que también le dará la oportunidad de tener una idea real de sus verdaderos sentimientos y aunque no lo creas, esto beneficia a los dos, aunque al principio sea difícil de aceptar.

