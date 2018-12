Estos programas de Netflix fueron los preferidos del público en 2018

(NOTICIAS YA).- La compañía Netflix reveló esta semana cuáles de sus series, películas y estrellas fueron las protagonistas del 2018 a nivel mundial.

A través de un comunicado en su sitio oficial, la plataforma de streaming informó sobre las preferencias de sus usuarios. En cuanto a cine, las favoritas del público entre sus propuestas originales fueron “The Kissing Booth”, “To All the Boys I’ve Loved Before” y “Roxanne Roxanne”.

Netflix destacó que el 50% de los usuarios optó por ver estas películas más de una vez.

En cuanto a estrellas más destacadas, el servicio midió la popularidad basándose en el crecimiento en seguidores de Instagram a lo largo del año.

Los “fabulosos cinco” protagonistas del programa “Queer Eye” triunfaron posicionándose en el primer lugar de la lista, seguidos por estrellas como Miguel Herrán, Jaime Lorente López y María Pedraza, quienes aparecen en las series “Élite” y “La Casa de Papel”, así como Noah Centineo (“To All the Boys I’ve Loved Before”) y Kiernan Shipka (“Chilling Adventures of Sabrina”).

Basándose solo en datos de Estados Unidos, Netflix reveló sus series originales más populares del año que está por terminar. En el puesto número uno se encuentra “On My Block”, seguida de las segundas temporadas de “Making a Murderer” y “13 Reasons Why”.

El listado continúa con “Last Chance U: INDY”, la británica “Bodyguard”, “Fastest Car” y la terrorífica “The Haunting of Hill House”. La segunda temporada de “Anne with an E” se ubicó en el octavo escaño, seguida por la polémica “Insatiable” y finalmente la sexta y penúltima temporada de “Orange Is the New Black”.

En lo que respecta a México, estas son las series que conformaron el Top 10, según reveló Netflix a través de su cuenta de Twitter.