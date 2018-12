Expulsan a concursante de certamen de belleza por tener vitiligo

View this post on Instagram

Repost @marcasmagicas . Paulette Rosales viajó el 8 de diciembre a Malasia a representar a #Panamá en Miss Tourism International 2018 @misstourisminternational y hoy nos escribe informandonos que fue sacada de la competencia por sufrir de VITILIGO. . Que tristeza lo que esta ocurriendo hoy en día cuando mundialmente las campañas para promover la inclusión son a nivel mundial. . No a la discriminación 🚫🚫 🇵🇦🇵🇦🇵🇦 esta contigo @paulettrosales eres bella y fuerte. No permitas otros te limiten 💜 . #marcasmagicas #vitiligo #vitiligopride #vitiligobeauty #vitiligonation #vitiligomodel #vitiligoawareness #vitiligogirl