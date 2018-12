Empresa dará 4 millones de dólares de bono navideño a empleados

(NOTICIAS YA).-2018 fue un mal año para muchas compañías grandes y sus empleados. Sears, Toys R Us, General Motors y muchos más cerraron sucursales o anunciaron el cierre de fábricas y dejaron sin empleo a miles de personas; para otros, la historia afortunadamente es otra y recibirán millones en bonos navideños.

Tal vez nunca has escuchado hablar de FloraCraft, pero muy probablemente, sobre todo si te gustan las manualidades, has tenido contacto con esta compañía que fabrica y distribuye esponja para fines florales, principalmente, y otras actividades.

FloraCraft es una empresa familiar fundada hace más de 70 años, originaria de Ludington, Michigan, pero con operación en varias ciudades del país y en México. Sus productos se venden en las principales y más grandes tiendas de autoservicio como Walmart; en tiendas de especialidad para artes, como Michaels; y en línea, como en Amazon.

La empresa tiene alrededor de 200 empleados y rara vez pierde a alguno de ellos. Jamás ha despedido a nadie.

Este viernes, Lee Schoenherr, el dueño de la compañía, dijo a sus 200 empleados que distribuiría cerca de 4 millones de dólares con los empleados de tiempo completo como parte del bono navideño. La cantidad variará dependiendo de la antigüedad pero, en promedio, cada trabajador recibirá unos 20 mil dólares.

La primera ministración del bono se entregará a finales de 2019.

Empleados, llenos de júbilo, saltaron en aplausos y algunos hicieron fila para agradecer personalmente al dueño de la compañía tras la buena noticia; para algunos, la conmoción llegó hasta las lágrimas.

El bono será personalizado para cada trabajador y consistirá en una parte en efectivo y en otra porción del dinero abonada a su fondo de retiro, conocido como 401 (k). Algunos trabajadores, reporta USA Today, son hijos o nietos de antiguos trabajadores y aquellos que lleven más tiempo (40 años) recibirán hasta 60 mil dólares en bono.

“Mi esposa, Joan, y yo estamos bendecidos de muchas maneras. Queremos compartir estas bendiciones con los hombres y mujeres cuya energía, pasión y lealtad nos inspiran cada día”, dijo Schoenherr. “Hace unos años, comencé a pensar que me gustaría hacer algo más dirigido a nuestros empleados, que realmente son el corazón y el alma de FloraCraft”.

No obstante, Schoenherr dejó muy claro que el jugoso bono no es una señal de que la compañía se vendió o está en venta, “no piensen que esto signifique que estoy saliendo o vendiendo el negocio. Me encanta lo que hago y estoy comprometido a mantener la independencia de FloraCraft”, dijo.

Lamentablemente, en su sitio web no hay evidencia de que estén contratando nuevo personal.