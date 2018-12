La deportan de EE.UU. y 5 años después puede reunirse con sus hijos

(NOTICIAS YA).- Deportan a una mujer de Estados Unidos y después de cinco años logra reunirse con sus hijos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Cámaras captan el emotivo momento en el que María Ortiz, una madre de familia quien fue deportada por un problema legal hace más de cinco años, pudo reencontrarse con sus hijos.

“Es muy difícil de sobre llevar y lo lograron y ellos fueron mi pilar ellos, mis papás y mis niños y siempre tuvimos esa promesa que íbamos a buscar la manera de volver a estar juntos y ellos me supieron esperar“, María Ortiz, se reencontró con sus hijos después de cinco años.

Provenientes de la ciudad de Atlanta, Georgia, los menores Lili Yonit, Alan Daniel y Dianne Marcial Ortiz, de 10, 12 y 13 años, no pudieron contener las lágrimas y corrieron a abrazar a su madre y mostraron su alegría de volverla a ver.

“Me sentí muy feliz, ver a mi mamá otra vez. Me dolía verla en la pantalla, no la podía abrazar, fueron tristes sin ella porque no estábamos con ella” Lili Marcial Ortiz.

“Cada vez que ella me llamaba por Messenger yo la quería abrazar y no podía porque nunca estaba con ella y ahora le pido gracias que hicieron mi sueño realidad al ver a mi mama otra vez”, Dianne Marcial Ortiz.

Este reencuentro se llevó a cabo en la presidencia municipal de Ciudad Juárez, gracias a la asociación nacional de Capellanes de México y Estados.

“Ángeles de Esperanza junto con la US Christian Chaplain Association y la Asociación Nacional de Capellanes pudimos hacer este sueño realidad reunirlos con su mamá y estamos muy orgullosos y muy felices de que se haya logrado esto esperamos que este sea el primero de muchos sueños que podamos cumplir”, María de los Ángeles Magaña, Asociación Nacional de Capellanes de México.

María explicó que ella fue deportada a México gracias a la ley de “Comunidades Seguras” que se implementó durante la presidencia de Barack Obama, pero confía en algún día regresar a los Estados Unidos para estar con sus hijos.