Avanza “Roma” en la carrera hacia el Óscar

(NOTICIAS YA).- La mexicana “Roma” es una de las nueve cintas preseleccionadas para competir por el premio de la Academia, conocidos como Óscar, en la categoría de “Mejor Película Extranjera”.

De acuerdo con el sitio especializado Deadline, la obra dirigida por el ganador de dos Óscar Alfonso Cuarón fue elegida de entre las 87 películas inscritas.

La cinta, filmada en blanco y negro y distribuida por la plataforma Netflix, está inspirada en la niñez del cineasta en la capital mexicana, y se ha hecho acreedora a diversos galardones internacionales, incluyendo el “León de Oro” en el Festival de Venecia y tres nominaciones a los Globos de Oro.

LEE: Alfonso Cuarón representa a México en los Golden Globes con “Roma”

Además de Roma, figura en la categoría “Burning”, dirigida por Lee Chang-dong, primera cinta de Corea del Sur en llegar a esta fase de la competencia, y que sería la primera nominada en obtener la mención.

Un grupo de votantes dentro de la Academia elige seis de los títulos para conformar la lista preliminar y posteriormente otro comité la completa con tres cintas más que pudieron haber pasado desapercibidas.

LEE: El mexicano Alfonso Cuarón triunfa en Venecia con “Roma”

“Pájaros de Verano”, dirigida por Cristina Gallego y Ciro Guerra, podría ser la segunda película colombiana en alcanzar una nominación al premio de la Academia, y Alemania podría volver a ganar con “Never Look Away”, dirigida por Florian Henckel von Donnersmarck.

Las otras aspirantes a la nominación son “The Guilty” (Dinamarca), “Shoplifters” (Japón), “Ayka” (Kazajistán), “Capernaum” (Líbano) y “Cold War” (Polonia).

LEE: Agreden a personal del ganador del Óscar Alfonso Cuarón en México

Las cinco nominadas a la estatuilla serán nombradas el 22 de enero próximo, y una será la vencedora en la premiación el 24 de febrero.

Las apuestas favorecen a la mexicana “Roma”, que sería la primera cinta de este país en llevarse dicho premio, aunque tres cineastas mexicanos, incluyendo Cuarón, han levantado la estatuilla de “Mejor Director” y dos el de “Mejor Película”.