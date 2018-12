El mejor contenido navideño en Netflix para disfrutar estas vacaciones

(NOTICIAS YA).- La Navidad está cada vez más cerca y estas fechas son idóneas para disfrutar la paz de la temporada y ver algo divertido en la televisión.

Netflix ofrece un amplio catálogo de películas y programas navideños, y aquí te presentamos algunos de ellos para que te entretengas este fin de semana (o antes).

La plataforma de streaming debutó este año cuatro películas perfectas para la época, las cuales seguramente ofrecerán un momento divertido para toda la familia.

“The Holiday Calendar”, “The Princess Switch” y la segunda parte “A Christmas Prince: The Royal Wedding” harán felices a los fanáticos de las comedias románticas, y los más pequeños reirán con “The Christmas Chronicles”.

Aquellos con gusto por los dulces y postres se divertirán con “Nailed It!”, un programa donde reposteros sin experiencia intentan recrear pasteles de gran técnica y dificultad. La segunda temporada consta de siete episodios con temática de la temporada.

Una de las series originales de Netflix más exitosas del año es, sin duda, “Chilling Adventures of Sabrina”, Su especial nuevo “A Midwinter’s Tale”, le dará el toque tétrico a las fiestas navideñas.

Uno de los clásicos de la temporada, “The Holiday”, llegó al fin a Netflix. La cinta de 2006, protagonizada por la actriz de origen hispano Cameron Diaz, así como Jack Black, Kate Winslet y Jude Law, ya está disponible.

La plataforma también tiene opciones de estreno para aquellos que prefieren otro tipo de contenido.

Desde inicios de mes está en su catálogo “Mowgli”, una nueva interpretación del “Libro de la Selva”, así como “Roma”, la cinta mexicana que domina la temporada de premios. El 21 de diciembre estrenará “Bird Box”, una película de terror protagonizada por una actriz conocida por su comedia, Sandra Bullock.