Joven comparte alegría de no ser hombre o mujer en su ID argentina

(NOTICIAS YA).- Por primera vez en Argentina, la justicia reconoce a una persona este martes sin consignar en su documento de identidad o partida de nacimiento su definición de género. Así no aparece clasificada con el tradicional criterio binario de hombre o mujer.

Gerónimo Carolina González Devesa, es la primera persona sin género definido en Argentina.

Dijo a CNN “ahora mi nombre es Gerónimo Carolina González Devesa, cuando nací mi nombre era María Carolina González Devesa. Fue así durante casi 30 años. Hace más o menos dos o tres que empecé a buscar un nombre en realidad, porque al tener una imagen más masculina, decir Carolina se me complicaba. Tampoco quería dejar de ser Carolina, porque no quería tener solamente un nombre masculino ni uno solo femenino”.

LEE: Mujer trans hondureña fue golpeada antes de morir en prisión de ICE

En este procedimiento administrativo y legal, Gerónimo Carolina encontró el asesoramiento de la dirección de Derechos Humanos de la suprema Corte de Justicia de Mendoza.

Fue la subdirectora de Derechos Humanos de la corte provincial, Eleonora Lamm, quien acompañó a González Devesa en la obtención de la nueva partida de nacimiento sin género identificado.

Eleonora Lamm, Subdirectora de Derechos Humanos dijo a la Suprema Corte de Mendoza que “hicimos la petición ante el registro civil. Llenó el formulario tipo que se rellena cuando se hacen los cambios de identidad de género, y en el casillero sexo puso una leyenda que decía ninguno, porque es lo que me habilita el artículo 2 de la Ley de Identidad de Género'”.

LEE: Dan cadena perpetua a transgénero que violó a compañeras en prisión

La ley nacional de identidad de género para personas como González Devesa marca un antes y un después en sus vidas.

“Fue mucho tiempo de no entender por qué no me encontraba o no era feliz en ciertos momentos, hasta que fui entendiendo que era porque la construcción social hacía que yo tenía que ser otra persona que no era, y mentirme o mentir. Tenía que responder preguntas sobre qué era, si era trans o no. Mi respuesta era que yo no creía en los géneros ni que yo quería salir de una casilla para meterme a otra”.

Gerónimo Carolina ahora espera su nuevo documento nacional de identidad, en el que tampoco figurará la “m” de masculino o la “f” de femenino en el campo “sexo”.

** Con información de CNN.