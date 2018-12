VIDEO: Castiga a ladrones con sofisticadas bombas caseras

(NOTICIAS YA).- Harto de que los ladrones se acercaran a su puerta y robaran sus paquetes, un ingeniero puso manos a la obra y encontró la forma de vengarse de los “amantes de lo ajeno”.

De acuerdo con HuffPost, se trata de Mark Rober, un exingeniero de la NASA quien encontró una forma complicada pero muy satisfactoria de detener a los ladrones y hacerlos reflexionar.

Inspirándose en el personaje de Kevin McCallister de la película “Home Alone” (“Mi pobre angelito”), Rober pasó seis meses desarrollando una caja equipada con diversos mecanismos para humillar y hacer enfurecer a aquellos que osaron robar un paquete afuera de su casa.

La caja, acondicionada para lucir como el empaque de un producto Apple, produce una explosión de glitter (conocida como brillantina, diamantina o purpurina), además de emitir un asqueroso olor similar al de una flatulencia.

Darle su merecido al ladrón es solo una parte del castigo; la otra implica disfrutar el momento. Para ello, Rober instaló un sistema GPS y varios celulares con cámara dentro de la caja para capturar la reacción del ladrón desde cualquier perspectiva, además de subir ese contenido a la “nube”.

El video que Rober subió esta semana a YouTube, donde detalla su extensiva y elaborada operación de varios meses, se ha vuelto viral desde su publicación este lunes, y la mayoría de los usuarios ha disfrutado ver el sufrimiento de los ladrones al encontrarse con las “bombas” de Rober.

“La moraleja de la historia es que no tomes los objetos de otras personas. No solo no es agradable, pero sabrás que nunca te verás en una situación como esta”, expresó Rober en su video.