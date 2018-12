Estudiantes acusados por amenazas terroristas tras publicar videos

(NOTICIAS YA).- Cuatro estudiantes del distrito escolar Ravena-Coeymans-Selkirk de Nueva York, incluyendo una niña de 10 años, han sido acusados de delitos de terrorismo luego de supuestamente publicar un video de simulacro de tiroteo escolar en línea.

Los 4 menores están acusados de hacer lo que la policía describió como videos “racistas y horrorosos” que imitan un ataque, antes de publicarlos en las redes sociales.

Según los informes, en uno de los videos publicados se ve a un niño vestido de negro y alzando una pistola falsa ingresa a un aula improvisada. Luego el niño anuncia “siempre he odiado la escuela”, antes de supuestamente abrir fuego.

En la publicación también se muestra al supuesto “pistolero” arrastrando a una joven que estaba tratando de esconderse en el centro de la habitación antes de dispararle.

Las autoridades creen que los menores editaron los videos con sangre falsa y balas antes de subirlos a las redes sociales.

Los videos publicados fueron mostrados al superintendente escolar, quien notificó a la policia. Dos de los estudiantes son de 14 y 15 años de edad, y hasta el momento se desconoce la edad del estudiante que filmó los videos.

Los cuatro menores fueron arrestados bajo sospecha de hacer amenazas terroristas.

Los oficiales encontraron pistolas de postas y armas falsas en las casas de los estudiantes, algo que el alguacil señaló como una prueba de que las amenazas eran creíbles.

“Esto se va tomar tan serio como podamos… No existen advertencias. Serás acusado y serás procesado al máximo. No nos preocupa la edad que tengas. No puedes hacer algo así y esperar salirte con la tuya”, dijo Apple.