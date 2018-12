Hombre con licencia revocada causó varios choques en la U.S 19

(NOTICIAS YA).- Su licencia está revocada por habre manejado varias veces bajo los efectos del alcohol, sin embargo eso no detuvo al hombre de Clearwater de causar una serie de choques a lo largo de la U.S 19 la mañana del pasado martes.

El hombre fue identificado comol Jason Mizerski de 52 años.

Hubo un total de cuatro choques y fuga incidentes en el carril que va hacia el norte de la U.S 19, de acuerdo con el Departamento de la Policía de Clearwater. El primero ocurrió cerca del Gulf-to-Bat Boulevard alrededor de las 10:40 a.m. Las autoridades informaron que Mizerski huyó de ese choque, luego estuvo involucrado en otro entre Gulf-to-Bay Boulevard y Drew Street.

“Parecía un caos loco ”, dijo el testigo, Mark Henson a Wflo, quien vio al conductor de la camioneta chocando un auto tras otro. Todo comenzó cuando un pedazo de escombros vino volando hacia él.

“Una gran pieza de plástico rebotó en mi parabrisas”, dijo Henson. Luego hubo más residuos y rociado de fluidos desde la parte delantera derecha del camión. “Mientras estoy sentado observándolo, él se estrella contra la parte del auto de atrás de una mujer. Todo sucedió a máxima velocidad “.

Mizerski también huyó del segundo choque, luego, nuevamente, chocó con otro vehículo más en la State Road 590. El acusado fue trasladado a Bayfront Health St. Petersburg después de que oficiales lo encontraron de manera inconsciente dentro de su Chevrolet Silverado 2011. Los investigadores creen que estuvo bajo la influencia de las drogas durante los accidentes.

“Él no no solo estaría involucrado con un choque, no se pararía, no lo pensaría y tan solo seguiría. Estaría involucrado en otro choque y seguiría. Varias veces”, dijo Rob Shaw del Departamento de la Policía de Clearwater.

Antes de la serie de choques del martes, la policía dijo que su licencia de conducir fue revocada permanentemente luego de al menos cuatro cargos de DUI. Los registros judiciales muestran que fue arrestado por DUI en 1988, 1995, 1996 y mayo de 2018. También se enfrentó a otras suspensiones, incluida la negativa a someterse a pruebas y puntos excesivos de violaciones de tráfico. Mizerski también está en libertad condicional por DUI y por delitos graves.

