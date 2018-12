Se recarga en un barandal junto a sus hijas y caen de un puente

(NOTICIAS YA).- Mujer se cae de un puente junto a sus dos hijas en Chihuahua. La vida de Myrtha Damaris Medina Flores terminó este martes en la tarde cuando su vehículo se avaerió en el periférico de la Juventud y avenida La Cantera. Damaris alertó a la policía del percance con su Ford Fiesta y pidió ayuda.

Damaris y sus dos hijas de seis y dos años se bajaron del auto como medida de precaución. Abrazando a sus pequeñas, se recargaron en un barandal mientras esperaban la ayuda de la policía. Lamentablemente perdieron el equilibrio y cayeron de una altura de más de 10 metros.

Damaris perdió la vida al golpear su cabeza. Una de las menores quedó inconsciente y la otra está llorando con sangre. Se menciona que las dos fueron trasladas al hospital donde se recuperan.

Al principio se informó que se trataba de un suicidio. Ante esto, la hermana de Damaris publicó en Facebook que esto era mentira.

“Hace apenas un año perdí a mi padre, ahora tu,? no entiendo qué esta pasando, no se que quiere la vida de nosotros y porqué nos pasa tantas cosas, no se si estoy haciendo algo mal, quisiera que fuera un sueño y que siguieras aquí para tus niñas, ayer estabas muy bien y contenta por los planes que teníamos de trabajar juntas??? Fuiste una excelente persona como madre, hija, esposa , hermana y amiga, por eso se que JAMAS les harías daño a las bebés, eso lo se, las malditas noticias y la gente estúpida cuentan las cosas a su manera, pero yo se que las cuidabas con el alma.”

VIdeo relacionado: