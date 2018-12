Hija del Chapo escribe carta a su padre mientras él llora en corte

View this post on Instagram

La típica navidad no es lo que ha caracterizado mi vida. Doy gracias a dios por haber podido sentir el calor de una familia y por haber podido disfrutar el sentarme en las piernas de mi padre siempre disponibles para mi. En estos momentos en los que no puedo ni entrar al país donde tú estás y mucho menos verte, agradezco las navidades en las aun prófugos podíamos estar juntos. Me duele saber que pasaras la navidad a solas sin poder hablar ni ver a tus seres queridos. Te amo papá Alejandrina #tbt