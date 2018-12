Inician campaña para financiar “escaleras para pasar el muro de Trump”

(NOTICIAS YA).- La última batalla por ganar el presupuesto para construir el muro fronterizo propuesto por Trump, parece no estar en el congreso sino en una página de recaudación de fondos que sigue acumulando cientos de miles de dólares para dos causas opuestas.

Este jueves se creó la campaña “Ladders to Get Over Trump’s Wall” (Escaleras para cruzar el muro de Trump), que se plantea como una contrapropuesta a la campaña que plantea generar mil millones de dólares para ayudar a financiar el muro.

