Las bufanditas para los tobillos son la nueva tendencia del invierno

(NOTICIAS YA).- Llegó una nueva tendencia para la moda este año, que puede no tener un poco de sentido para algunos, pero que para otros es algo muy ‘trending’; se trata de bufandas para tus tobillos.

Esta inusual vestimenta fue reportada por primera vez por el medio italiano Lercio.

La moda de llevar jeans cortos y enseñar los tobillos fue muy utilizado este verano, especialmente entre jóvenes y adolescentes. Sin embargo, ahora que llegó el invierno, se puso de moda, sobre todo en Europa, utilizar pequeñas bufandas atadas a los tobillos para no congelarse, de acuerdo Lercio. Además, para algunos adolescentes, usar pantalones largos es nada más para los mayores.

VIDEO: Gatito se roba desfile de modas y se luce en pasarela

“Solo las abuelas y los abuelos usan pantalones largos que les protegen completamente del frío”, dijo un adolescente, de dieciocho años a Lercio. “Pero también es verdad que he tenido resfriados dos veces este año y mi médico me advirtió de que acabaría perdiendo los tobillos, así que tengo que usar estas bufanditas”, dijo bromeando.

El mercado de bufandas de tobillo está en auge, los diversos modelos, a menudo hechos a mano, se venden en algunas plataformas de comercio electrónico. Indudablemente su practicidad y versatilidad: con el cambio de temporada y la llegada del calor, solo hay que eliminarlos y luego volverás a estar listo para el verano, informó Lercio.

FOTOS: Desfile de moda causa conmoción por sus modelos con 3 senos

Las bufandas del tobillo se producen en muchos modelos y colores y no hay restricciones para la imaginación, excepto tal vez una: “¡Nunca uses la misma bufanda para ambas piernas! – advirtió el adolescente al medio Italiano. “Al principio parece una buena idea, pero no lo es “.

LEE: Moda de fotos de bebés en vía de tren causa preocupación e indignación

En realidad, no parece que haya bufandas específicas diseñadas para tus tobillos, pero tal vez las de los niños funcionen igual manera. Si te consideras lo suficientemente audaz, puedes llevar la tendencia a tus amigos y familiares, y recuerda, siempre tienes que comprar dos.

VIDEO RELACIONADO