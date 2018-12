Madre convence a su hija de 8 años pasar por debajo de tren y muere

(NOTICIAS YA).- La policía de Fresno está acusando a la madre de una niña de 8 años de edad de un cargo de negligencia grave infantil.

La pequeña perdió la vida el lunes por la noche cuando fue atropellada por un tren en Fresno, California, cuando intentaba arrastrarse debajo de un tren detenido para llegar al otro lado de la calle y este comenzó a avanzar.

El jefe de policía de Fresno, Jerry Dyer, dijo que la madre, Joy Frances Collins, explicó a los oficiales que a menudo se arrastraba debajo de los trenes parados con sus dos hijos para atravesar las vías.

Ella dijo que tenía prisa por tomar un autobús, pero el tren de una milla de largo estaba en el camino, por lo que instruyó a sus dos hijos a que cruzaran por debajo.

Su hijo de 9 años logró cruzar, pero su hija, Joyanna Harris, de 8 años, quedó atrapada en cuanto comenzó a arrastrarse debajo del tren.

La policía comentó que Collins ya había sido contactado por el Departamento de Servicios de Protección Infantil en el pasado.

“Cuando el tren comenzó a avanzar, quedó atrapada en el tren y fue arrastrada por aproximadamente 100 yardas”, dijo el teniente Gerardo Chamalbide.

David Hunt, un residente de la zona, describió haber visto a la niña atrapada debajo de un tren.

“Lo que vi cuando entré. No estaba preparado porque no había nada que pudiera prepararme para lo que he visto”, dijo Hunt.