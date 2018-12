Piden ayuda de El Paso y Juárez para salvar la vida de Melissa

(NOTICIAS YA).- La pequeña Melissa Cortez Villaseñor, de 10 años, actualmente padece de fuertes convulsiones, las cuales aún no cuentan con una explicación médica.

Melissa de Ciudad Juárez fue puesta en una coma inducida en Texas y pasó por diversos métodos tradicionales para buscar minimizar los efectos de sus convulsiones, pero hasta la fecha estos ataques continúan.

“Mi niña ya está despierta, ya no está inducida al coma, ya los medicamentos pues si le están funcionando pero no de la manera que deberían. Entonces están viendo la posibilidad de tratamiento de cannabis, pero desgraciadamente como aquí aun no es legal, por medio del hospital nosotros no podemos ingresarlo ni nada”, María Lourdes Villaseñor, madre de Melissa.

El uso del aceite de cannabis, o cbd, para combatir los ataques de epilepsia y convulsiones aun cuenta con fuertes restricciones dentro del estado de Texas, así como un alto costo monetario.

Amistades de la familia realizaron una campaña de recaudación de fondos, mediante una cuenta en “GoFundMe”, con una meta de más de $36 mil dólares, los cuales ayudaran a costear un año de este medicamento experimental.

Usted puede donar a través del siguiente enlace GoFundMe/”Princess of God” #UnidosPorMelissa