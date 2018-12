Creador de GoFundMe para el muro de Trump publicaba noticias falsas

(NOTICIAS YA).- El responsable de una campaña en línea para financiar el muro en la frontera con México tiene un pasado en la publicación y difusión de noticias falsas.

De acuerdo con Daily Beast, que cita información de NBC News, Brian Kolfage abrió una campaña en la plataforma de recaudación GoFundMe, con la cual logró recolectar una cantidad de 9 millones de dólares para financiar el proyecto que el presidente Trump plantea desde su campaña.

Cabe destacar que el dinero recaudado por el veterano de la guerra en Irak podría ya no ser necesario para la construcción de una nueva valla divisoria entre México y Estados Unidos, pues la Cámara de Representantes aprobó este jueves la iniciativa de presupuesto que incluye 5 mil 700 millones de dólares para el muro.

Ante los que apoyaron la campaña en línea, Kolfage evitó informar sobre su página en Facebook, llamada “Right Wing News” (noticias de derecha), la cual fue eliminada de la red social por utilizar cuentas falsas para elevar el tráfico en sus sitios y por emitir propaganda disfrazada de debate político.

La página además era parte de una red de sitios de internet que publicaban teorías conspiratorias durante las elecciones de 2016.

Después de que sus sitios fueron clausurados, Kolfage inició una campaña en línea llamada “Fight4FreeSpeech” (lucha por la libertad de expresión), de la cual tampoco informó a los que invirtieron en su más reciente proyecto.

El veterano asegura que no ha mencionado sus campañas y sitios antiguos porque no quería que fuesen una distracción. “No quiero mezclarlas. Ese no debería ser el enfoque. Mis situaciones personales no tienen nada que ver con la construcción del muro”, consideró.

Asimismo, Kolfage asegura conocer a alguien dentro del círculo interno de la Casa Blanca y reiteró que el objetivo de su recaudación de fondos es la construcción del muro, incluso manifestando su apertura a firmar un contrato que asegure que los fondos serán utilizados para este fin.