4 signos del zodiaco que odian la Navidad y el Año Nuevo

(NOTICIAS YA).- Hay muchos que aman la Navidad, pero siempre están las personas que no les gusta celebrar las festividades.

De acuerdo con el astrólogo, Carlo Aguilar, los signos del zodiaco más negativos hacia la Navidad y el Año Nuevo son Capricornio, Acuario, Virgo y Géminis.

Estas son las razones que dio el especialista:

1. Capricornio – Es extremadamente materialista y obviamente odia la Navidad por el exceso de gastos que debe tener. No les gusta regalar a amigos, ni tener que hacer regalos en el trabajo. A la única persona que le dan un obsequio es a su madre. Suelen querer dar algo costoso pero les duele gastar dinero. Es súper tacaño.

2. Acuario – Se estresan por todo al finalizar el año porque piensan todo rápido. No tienen paciencia, y son rebeldes, siempre quieren hacer lo contrario. Si todo el mundo se demuestra amor en Navidad, ellos no desean hacerlo. Prefieren ir de viaje, con amigos o pasarla solo porque además no comparte ninguna creencia religiosa.

3. Virgo – A ellos también les molesta la Navidad, por ser muy ordenados, por querer tener todo controlado. Tienen una obsesión con la limpieza y el orden. Es por eso que las visitas familiares, el exceso de niños y gente, la suciedad del lugar, el tráfico y la gran afluencia de personas en centros comerciales lo estresan.

4. Géminis – Tienen dos caras y son bipolares. Ellos le pueden decir a todos “Feliz Navidad” pero en el fondo no lo sienten. Odian a la gente, el hecho de tener que expresar amor. Son signos fríos y por eso prefieren estar solos o en pareja. Detestan pasar en familia, reunidos. Ellos se aburren de todo y no tienen paciencia por lo que necesitan cambiar.

¿Estás entre ellos o conoces a alguien?