Aplicaciones para celular que deberías de eliminar para Año Nuevo

(NOTICIAS YA).- El mercado de las app o aplicaciones para celulares está en un momento de un evolución constante. Y es que nuestros celuluares, a parte de ser indispensable para comunicarnos en nuestro día a día, se apoyan en las aplicaciones para que así nosotros podamos depender casi siempre de ellos.

Sin embargo, si realmente quieres empezar el 2019 con buen pie y deshacerte de esas conexiones que muchas veces te hacen perder el tiempo valioso de tu vida o que simplemente no valen la pena; estas son algunas apps que puedes eliminar, o al menos por un tiempo.

Si te sientes deprimido:

A pesar de esta supuesta calidad para sentirse bien, existe una amplia evidencia de que las redes sociales en realidad causan depresión, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes. Por eso, se recominda que si queires empezar el 2019 con la mejor actitud posible, lo mejor que puedes hacer es eliminar Facebook, Instagram, Snapchat, al menos hasta que hayas arreglado ese problema. La razón de esto es porque las personas “curan” sus vidas cuando publican en las redes sociales. Eso nos hace creer que las vidas de nuestros amigos están más realizadas y, en general, mejores que las nuestras.

Apps que “te persiguen”:

Todos tenemos “acosadores” en nuestras vidas que nos siguen a donde sea que vayamos. Algunas de ellas son aplicaciones y acceden a nuestros datos de ubicación en cualquier momento que deseen ver dónde estamos, para muchas personas de manera inconsciente, esto puede afectarles en la manera de sentise seguros de sí mismos, informa Fast Company.

Según el medio Fast Company, ¿por qué deberíamos dejar que una aplicación nos siguiera? Los peores delincuentes son aplicaciones como Foursquare y Google Maps. Muchas veces estas aplicaciones pueden llegar a saber todos nuestros datos personales, por lo cual es mejor deshabilitarlas y listo.

Apps que prentendeden protegerte pero realmente no lo hacen:

Ya es casi 2019 y todos deberían estar usando una VPN para proteger su privacidad y segudiad online. Sin embargo, obtienes lo que pagas, y si una aplicación dice que ofrece VPN “gratuito”, probablemente sea una buena idea alejarte de ella. Esto se debe a que se han encontrado muchas aplicaciones VPN gratuitas para enviar tu historial de navegación y los datos a compañías anónimas a China. Y la mayoría de las otras VPN gratuitas venderán tus datos a anunciantes y compañías de minería de datos para ganar dinero. Por ejemplo, Onavo Protect, una app que Apple quitó de App Store por esa misma razón, aunque sigue disponible para Smartphone. En conclusión: si quieres una aplicación VPN, mejor para por ella.

Apps que te hacen perder el tiempo:

Definitivamente ya hay que deshacerse de esas apps que nos quitan tanto tiempo y empezar a vivir. Si bien son una buena herramienta de entreteminiento, cada vez nos consumen más y más. Juegos como Candy Crush, Pokémon Go y redes sociales como las ya mencionadas: Instagram, y Snapchat, etc., que pueden llegar a ser muy adictivas. Y no hay que olvidarse de Tinder, la aplicación para encontrar pareja online en donde muchos jóvenes pierden horas valiosas de sus vidas en busca del amor.

