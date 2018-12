Familia compra sofá que nunca aparece

(NOTICIAS YA).- Eva Mackey lleva 8 meses esperando que su sofá llegue a su hogar para poder sentarse con su familia en un mismo lugar, pero en lugar de conseguir una buena compra, consiguió una pésima experiencia de atención al cliente en la mueblería Magnolia Furniture al norte de Texas. Eva decidió invertir 2 mil 200 dólares en un sofá de piel estilo toscano, el envío a su hogar en Rockwall debería demorar 6 semanas.

Eva le quiso dar la oportunidad a la mueblería y esperó su sofá, siempre confió en los pretextos que le dieron hasta que investigó y se percató que Magnolia Furniture en Richardson es una empresa independiente a las marcas de decoración estilo Waco de la estrella Joanna Gaines. Decidió interponer quejas y luego denuncias para exigir su sofá o la devolución de su dinero.

“A veces me dice que está en California, a veces me dicen que está en el extranjero en camino a California”, comentó Eva sobre las respuestas de Magnolia Furniture.

Para ayudar a Eva, el grupo de abogados The Ones for Justice apoyaron a Eva y solicitaron la indemnización para su clienta que había gastado 4 mil dólares en el sofá que no le han pagado, entre el costo, los impuestos y los gastos en viajes.

Luego de la intervención de los abogados, la empresa aseguró que la devolución del dinero ya se había hecho pero solo enviaron un cheque por mil 100 dólares, la mitad del precio del sofá, fechado en noviembre pero con sellos postales del 7 de diciembre, un día después de la primera visita de los abogados. Ahora el banco reconoció el extraño movimiento y aceptó devolver 2 mil 381 dólares, lo equivalente al costo con impuestos del sofá adquirido en mayo en Texas.

Eva espera el dinero de su inversión ya que el sofá ya no le interesa, pues ella, su esposo y sus tres hijos ya tienen otro sofá para sentarse juntos, tal y como lo querían al inicio del año.