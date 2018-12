Inmigrante hondureño con síndrome de down cumple su sueño en San Diego

(NOTICIAS YA).- Un pequeño inmigrante hondureño se llevó la sorpresa de su vida luego al finalmente cumplirse uno de sus sueños, subir y pasear en varios coches lujosos.

Javier Caseres de 15 años de edad nació con síndrome de Down y desde muy pequeño ha demostrado una fascinación por los automóviles.

“Pues a él le gustan mucho los carros, él le gusta. A el no le gusta otro juguete que no sea carros y el dice que va aprender a manejar coche para traerme a mi ahí. Y el dice que el va a trabajar para que yo no trabaje.”, comentó su madre Maria Luisa Caseres.

El joven no pudo ocultar su emoción cuando un activista local en San Diego contactó a una agencia de vehículos de lujo para saber si estaban dispuestos a cumplir el sueño de Javi.

“Ha sido un honor para nosotros el poder darle a Javi, nuestro amigo, un poco de felicidad. Es tan obvio el amor que tiene a los autos y para nosotros que vivimos con estos autos, se nos olvida que este es un sueño para la mayoría de la gente”, comentó el gerente de ventas de la agencia, Fernando Sustaeta.

Javi y su madre viajaron desde Honduras con la caravana migrante que llegó a la frontera. Sin embargo las dificultados que pasaron para llegar hasta aquí ya quedaron atrás.

“Sí porque él allá pasaba muy triste por la discriminación. Había personas que me lo humillaban mucho”.

La navidad se le adelantó a Javi y también a su madre, quien dice que su mayor regalo es ver a su hijo sano y contento.