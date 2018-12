Manifestación contra la inmigración en Tijuana no salió como esperaban

(NOTICIAS YA).- Desde la llegada de los primeros grupos de migrantes centroamericanos a Tijuana, se manifestaron voces de rechazo que en momentos se convirtieron en agresiones verbales, físicas e incluso movilizaciones de protesta.

Este miércoles se convocó a una nueva manifestación a través de las redes sociales, pero no con el resultado que se esperaba, pues solo acudieron cuatro personas con pancartas en mano para protestar.

Recientemente la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación lanzó una campaña contra la discriminación y la xenofobia a los migrantes. Entre las acciones de la campaña estuvo el difundir información para contrarrestar estas expresiones de rechazo.

“No, los migrantes no son una amenaza, no se puede interpretar como invasión. No es amenaza a la seguridad, ni al tejido social y mucho menos a la cultura”,comentó la presidenta de Conapred, Alexandra Haas.

Informaron además que a pesar de la percepción, México es el país con menos migrantes entre los miembros de la OCDE, e incluso de América latina. Pues a penas está por debajo del 1 por ciento en cuanto a su población migrante, mientras que el promedio a nivel mundial es de un 13 por ciento de la población.

Los integrantes de la caravana migrante que se encuentra en albergues de Tijuana, representa apenas el .1 por ciento de la población.