Abuelo gastó $1,100 en tarjetas de regalo y todas tenían balance de 0

(NOTICIAS YA).- Un abuelo en Lakeland, Florida gastó $1,100 dólares en tarjetas de regalo para dárselas a sus hijos y nietos, pero resultó ser un fraude, ya que todas las tarjetas tenían un balance de cero y su familia se quedó sin regalos en Navidad.

Se trata de Julian Cox, quien trabaja como guardia de seguridad y a pesar de que había tenido un año difícil por la muerte de su esposa en febrero, quería darle un buen regalo a sus familiares en estos días festivos y optó por comprarle a todos tarjetas de regalo de Amazon, dijo Cox a los medios de comunicación.

Sin embargo, estas fueron robadas antes de que él tuviera un chance de entregarlas como regalo. Poco después de haberlas comprado, Cox les revisó el balance para ver si se encontraban bien para dárselas a su familia.

“Me comuniqué por lo medios necesarios, pero no llegué a nada“, dijo Cox a Wfla. “Amazon dice que no pueden hacer nada porque las compré a un minorista. Y el minorista dice que no puede hacer nada porque son tarjetas de Amazon y no les reembolsan nada”.

Cox añadió que un representante de Amazon dijo que cuatro de las tarjetas fueron canjeadas antes de que las comprara. Lo más desconcertante es que el abuelo compró las tarjetas en dos tiendas diferentes,en Walgreens y Harveys.

Los fraudes de tarjetas de regalo son incontrolables, la mayoría de los estafadores utilizan aparatos como los famosos “skimmers” (utilizados para hacer fraudes de tarjetas de crédito o débito en gasolineras) y leen el código que se encuentra en ella, incluso las tarjetas con que tienen el código tapado pueden verse afectadas.

De acuerdo con WFLA, los delincuentes simplemente roban el código y luego lo cubren con una etiqueta de reemplazo. Cuando los consumidores agregan valor a la tarjeta, el ladrón gasta el dinero antes de que quien compró la tarjeta lo haga.

Tanto los minoristas como Amazon, le dijeron a Cox que no podían ayudar, y que no se puede hacer nada al respecto.

“Hice todo bien”, añadió Cox. “Esto no es mi culpa. No volveré a comprar tarjetas de regalo. Si compras una tarjeta de regalo, te estás arriesgando”.

Las llamadas que hizo Cox a Amazon y Walgreens no fueron devueltas. Sin embargo, un representante de Harveys le dijo que la cadena investigará la situación.

“La seguridad de nuestros clientes es importante para nosotros”, informaron.

