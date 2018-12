Miles de pacientes pudieron contraer hepatitis o VIH en clínica de NJ

(NOTICIAS YA).-Es posible que miles de personas hayan estado expuestas a infecciones transmitidas por la sangre en una clínica de New Jersey.

De acuerdo con información de CNN, el HealthPlus Surgery Center advirtió a más de 3,000 pacientes que pueden haber estado expuestos a patógenos transmitidos por la sangre si tuvieron un procedimiento ambulatorio en Saddle Brook entre enero y septiembre de 2018.

Una investigación del Departamento de Salud de Nueva Jersey encontró que los empleados del HealthPlus no estaban siguiendo los procedimientos de esterilización y que los instrumentos médicos no se estaban limpiando adecuadamente, lo que podría exponer a los pacientes a enfermedades transmitidas por la sangre, como la hepatitis B, la hepatitis C y el VIH.

Según el departamento de salud estatal, no se reportó ninguna infección hasta el lapso en el protocolo y todos los pacientes afectados fueron notificados.

Janelle Fleming, portavoz del Departamento de Salud de Nueva Jersey, le dijo a CNN el lunes que “aunque el riesgo de infección es bajo, debido a una gran cantidad de precauciones, HealthPlus y el Departamento de Salud de Nueva Jersey recomiendan que los pacientes se realicen análisis de sangre para detectar la hepatitis B, la hepatitis C y el VIH”.

Según un comunicado de prensa, el centro de cirugía HealthPlus ofrece podiatría, ortopedia, manejo del dolor y cirugía plástica.

Una carta de HealthPlus a los pacientes afectados dice que el próximo paso es que todos los pacientes se realicen pruebas de detección de infecciones de la sangre y que el centro pagará los gastos médicos asociados con las pruebas si los proveedores recomendados las realizan.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de la Salud, las infecciones por hepatitis B y C pueden comenzar entre dos y seis semanas después de la exposición de una persona.

Pero una persona infectada puede no experimentar síntomas.

Una persona con hepatitis B puede mejorar sin tratamiento, mientras que otras pueden experimentar una enfermedad a largo plazo que puede causar daño hepático. La hepatitis C requiere tratamiento y es una enfermedad a largo plazo que también puede causar daño hepático.

El VIH es el virus que causa el SIDA. Puede permanecer en el cuerpo y dañar lentamente el sistema inmunológico, lo que dificulta la lucha contra las infecciones.

“Todos nosotros en HealthPlus entendemos que esto puede ser molesto”, se lee en la carta, y continúa explicando que “las fallas en el control de infecciones en los instrumentos de esterilización / limpieza y la inyección de medicamentos” pueden haberlos expuesto a los pacientes a varios tipos de enfermedades.

Instalaciones donde se puedan realizar las pruebas.

HealthPlus se cerró después del informe del 7 de septiembre y se reabrió ese mismo mes después de realizar los cambios de procedimiento necesarios para cumplir con las pautas del Departamento de Salud de Nueva Jersey y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.