¿Dónde celebrar la despedida de año en Orlando?

(NOTICIAS YA).- Se acerca la despedida de año y muchas familias buscan dónde celebrarla.

A continuación te brindamos varias alternativas:

1. DOWNTOWN ORLANDO

New Year’s Eve Block Party en el Wall St. Plaza

Habrá ocho recintos para disfrutar, la cual incluye baile y un espectáculo de luces. El evento comienza a las 8:00 p.m. El costo de los boletos es de $25 en línea y $30 en la puerta.

New Year’s Eve at The Abbey en el 100 South Eola Drive

En la fiesta habrá comida, bebidas y entretenimiento. El evento dará inicio a las 9:30 p.m. hasta las 2:00 a.m. Los boletos fluctúan entre $20 a $1,000. La edad mínima son 21 años.

Church St. Bars NYE Block Party

Habrá entretenimiento en vivo y las puertas abren a las 7:00 p.m. Boletos diponible en línea.

2. TOURIST DISTRICT

B.B. King’s Blues Club en Pointe Orlando

El restaurante llevará a cabo una fiesta con entretenimiento en vivo. Los boletos fluctúan entre $20 a $75.

Howl at the Moon en International Drive

Dile adiós al 2018 con música en vivo. Los boletos incluyen el brindis con champaña y otras sorpresas.

3. PARQUES TEMÁTICOS

New Year’s Eve at Disney World

Magic Kingdom: Muchas sorpresas dentro del parque, música y por supuesto los fuegos artificiales.

Epcot: Celebra la despedida de cada país en los pabellones. Según la despedida llegue a un país se lanzarán fuegos artificiales. Habrá música en vivo.

Disney’s Hollywood Studios: Conteo regresivo que contarán con fuegos artificiales.

Disney Springs: Habrá diversió en vivo, música y más.

New Year’s Eve in Universal Studios Florida

Universal Studios tendrá fiestas en el Music Plaza Stage y Central Park, personajes y pirotecnia. El evento estará incluído con el boleto al parque.

EVE at Universal CityWalk

La fiesta dará inicio a las 8:00 p.m. hasta las 2:00 a.m. para mayores de 21 años. Se necesita comprar un boleto para este evento.

New Year’s Eve at SeaWorld

Habrá entretenimiento en todo el parque y fuegos artificiales.