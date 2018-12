FOTO: Payaso encabeza campaña para alejar a niños del reggaetón

(NOTICIAS YA).- La campaña de un hombre peruano por eliminar el reggaetón de las fiestas infantiles se ha ganado la atención y el apoyo de miles de internautas.

De acuerdo con Publimetro, se trata de José Gonzales Galván, con una amplia trayectoria en el entretenimiento infantil. Gonzales es mejor conocido como “Jaboncito”, y actualmente impulsa un movimiento que busca que los “reyes del hogar” disfruten música adecuada a su edad.

“¡Basta ya! El lenguaje no está bien. El baile es obsceno, no es inocente. No es gracioso, no es divertido, córtenla. No corrompamos la inocencia de los pequeños”, escribe “Jaboncito” en una publicación de Facebook que se ha vuelto viral.

La campaña de José no busca prohibir este popular género musical, sino dejar que los adultos lo disfruten mientras sus hijos se divierten con entretenimiento más inocente.

“Los shows que realizo trato que sean shows netamente familiares, donde los padres puedan compartir con sus hijos. Yo también hago shows con adultos, el humor que llevo es general, y así sean adultos de zonas muy picantes el humor es el mismo y terminan pasándola bien”, expresó Gonzales a Publimetro.

El payaso reconoció el rol que juegan los padres en que sus hijos consuman este género musical, y lamentó que sean ellos quienes los expongan a sus letras sensibles.

“He visto personas y me ha pasado con algunos DJs que no conocen bien como trabajo y ponen esos temas y los papás no dicen nada. Es más, algunos los cantan con sus hijos como si cantaran ‘un elefante se balanceaba’. Aparte de sorprenderme me entristecía”, lamentó.

“Jaboncito” también explicó cómo es que logra eliminar este ritmo de sus espectáculos y garantizar una diversión más apropiada.

“Usualmente no les digo que no pondré reggaetón. Ellos solo esperan ver un buen trabajo y que todos la pasen bien. Por otro lado, con los pequeños intento distraer su mente, hacerlos olvidar que el reggaetón o canciones de alto calibre existen. Es como cuando un niño quiere una paleta, pero le hace mal para los dientes, uno intenta distraerlo con algunas otras actividades, manualidades, dibujitos, u otra cosa más nutritiva”, indicó.