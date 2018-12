Llamadas de TECO y Duke Energy podrían ser estafas

(NOTICIAS YA).- La Navidad para un hispano de Tampa casi le sale muy cara y todo por una simple llamada telefónica que le exigía pagar $350 dólares que tenía pendiente. Sin embargo, era una gran estafa y no debía nada de dinero.

Se trata de Ricardo Váldo, quien jamás iba a imaginar que lo más caro que compraría en la temporada navideña no iban a hacer los regalos, si no la cuenta del servicio eléctrico.

“Ayer recibía una llamada, supuestamente de Tampa Electric, en donde ellos me dicen que si no hago un pago de 352.92 el servicio iba a ser interrumpido”, dijo Válido. “Yo dije que no, que mi cuenta estaba al día y que era imposible que esto estuviera pasando, pero que si no hacía el pago, el servicio sería interrumpido”.

Ante la seguridad de haber realizado todos sus pagos, y de no tener deudas con la empresa eléctrica, Válido decidió colgar la llamada pero quedó con la duda de que algo no estaba bien.

“El número del cual ellos llaman es similar al de Tampa Electric, lo único es que no empieza con el código del área sino con el “888”, agregó Valido. Yo abría y cerraba la puerta, esperando que vinieran a cortarme el servicio, hasta que decidí llamar a Tampa Electric porque esto no puede seguir pasando.

Efectivamente, Válido no debía ni un centavo a la compañía eléctrica, se trataba de una estafa. Y es que tanto Duke Energy y Tampa Electric (TECO) están advirtiendo sobre un gran número de estafadores que pretenden ser de las compañías eléctricas. Ahora, ambas compañías están trabajando para correr la voz acerca de las personas que llaman falsamente que amenazan con que tienes que pagar.

“Es una situación preocupante porque quienes más se han visto afectados en las últimas semanas son los clientes de habla hispana”, dijo Cherry Tampa, vocera de TECO a Noticias Ya. “En ningún momento llamamos a un cliente a cobrarle un dinero. Enviamos avisos a la dirección de facturación de la cuenta”.

Los estafadores se dirigen tanto a individuos como a empresas, a menudo llamando durante la hora de almuerzo o cuando saben que los empleados estarán ocupados y distraídos. También están descubriendo mucho más sobre las personas a las que llaman para así intentar victimizarte, incluidos los nombres de los miembros de la familia, hablar en su idioma nativo o saber dónde está la ubicación de transferencia de dinero más cercana a su hogar.

