Los mejores lugares para recibir el Año Nuevo en Tampa Bay

(NOTICIAS YA).- Ya falta muy poco para la celebración de Año Nuevo, y en Tampa Bay se puede celebrar a lo grande y con mucha diversión. Estos son algunos lugares en donde puedes pasarla junto con tus amigos y familiares en el área de la bahía.

Clearwater Beach

El evento “Light it Up” será celebrado a las orillas de una de las majores playas en todo el país, con una hermosa vista al mar mientras estallan los fuegos articiales. También puedes ir al Jimmy’s On The Edge’s rooftop bar, en donde también podrás disfrutar con música en vivo y las mejores bebidas, tiene un costo de $20 dólares.

Busch Gardens

Uno de los mejores parques temáticos de la Florida. Estará abierto hasta la 1:00 a.m. y podrás montarte en las montañas rusas en la oscuridad. Entretenimeinto, música, comida y más.

First Night St. Petersburg

Uno de los eventos de víspera de Año Nuevo más grandes para la familia en el estado tiene dos espectáculos de fuegos artificiales. El primero es a las 8:00 p.m. y el segundo es a media noche. Las mejores áreas para poder verlos son a lo largo del paseo marítimo del centro desde Vinoy Park hasta Albert Whitted Park.

Tampa

Armature Works presenta su primer espectáculo de fuegos artificiales y víspera de Año Nuevo el lunes por la noche. Es un evento gratuito y familiar con áreas de observación hacia los jardines South y West a lo largo del río Hillsborough. También habrá música en vivo a partir de las 8:00 p.m. Comida y bebidas disponibles.

New Year’s Eve Pineapple Drop

Un evento en el centro de Sarasota, la “gota de piña” para celebrar el nuevo año. El evento comienza a la 1:00 p.m. con atracciones y juegos en Five Points Park, música en vivo, vendedores de comida y bebida y un espectáculo de fuegos artificiales en la Bahía de Sarasota. El Block party y Pineapple Drop están en Main Street y Lemon Avenue.

Fifth Annual Year Eve’s

Sparkman Wharf y el Mommy Spot en Tampa Bay serán los anfitriones de la quinta celebración de Año Nuevo al mediodía. Planean arrojar confeti por todo Sparkman Wharf, en Channelside. Baila toda la mañana con tus pequeños , habrá invitados musicales especiales, DJ Jake Dela Cruz y Mr. Tommy. Los boletos comienzan a partir de $25 dólares., más las tarifas de servicio.

