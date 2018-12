Revelan imágenes de asaltantes buscados por la policía

(NOTICIAS YA).- En un establecimiento de la colonia los Treviños de Río Grande fue asaltado por un par de hombres armados que encañonaron a una empleada para luego llevarse el dinero.

“Fue algo feo nunca te esperas o sea uno trabaja para ganarse el peso de cada día como para que te hagan eso como no”

Dos sospechosos irrumpieron en una tienda de conveniencia ubicada en la calle Charco Blanco de la colonia los Treviños en Río Grande. Ambos sujetos entraron armados exigiendo el dinero a la empleada en turno.

“Me la cargo enfrente de mi yo me quede como o me va a matar, lo primero en mi mente fue mis niñas, si me pasa algo fue lo primero en mi mente mis niñas”.

El teniente Santiago Alanis de la policía comentó que ya están investigando estos hechos.

Tenemos unas cuantas personas en cuenta, personas de interés, vamos a hacer los necesarios recursos para ir a hablar con esas personas y sacar el caso por delante.

Este acontecimiento quedo grabado en video por las cámaras de seguridad por lo que ya se están difundiendo las imagánes para buscar la ayuda del público.

Las autoridades están investigando este caso y están pidiendo de la ayuda del público en caso de saber algo, de ser así usted debe de llamar al 956 488 84 77.