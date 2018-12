VIDEO: Un simple beso en TV causa indignación en Florida

(NOTICIAS YA).- El beso entre un militar estadounidense y su esposo provocó reacciones divididas en Florida, pues su transmisión por televisión causó indignación entre algunos miembros de la audiencia, mientras que otros mostraron su apoyo a la pareja.

De acuerdo con el sitio especializado Queerty, la estación local News4Jax en Jacksonville mostró un tierno momento entre el marino Kenneth Woodington y su esposo, Bryan.

Woodington fue el ganador del sorteo del “primer beso”, el cual le permitió ser el primero en saludar a su pareja después de bajar del USS The Sullivans tras servir por siete meses en el Golfo Pérsico y Europa.

LEE: Aquaman interrumpe beso durante boda en Hawái

Los esposos decidieron recrear una de las fotografías más icónicas de la historia, conocida como “V-J Day Kiss”, en la que un marino besa apasionadamente a una enfermera en Times Square, tomada en 1945.

Tras difundir la imagen del momento, la estación comenzó a recibir llamadas y cartas por parte de televidentes indignados. Algunos prometieron no volver a sintonizar, mientras que otros le recordaron a News4Jax que era un noticiario “familiar”.

“Qué triste que su estación haya caído tan bajo como para mostrar una pareja homosexual besándose en su noticiario”, expresó un televidente.

LEE: Pareja gay tuvo que bajarse de un avión y denuncia trato homofóbico

A los Woodington no les molestan las críticas, y siguen promoviendo el respeto para todos.

“Honestamente, soy el tipo de persona a la que no le importa mucho lo que diga la gente”, opinó el militar. “Mi abuela siempre me enseñó que algunas personas viven de manera diferente y son quienes son y así debes tratarlos, con amabilidad y respeto”, agregó su marido.

Los esposos no están solos, pues recibieron el respaldo de la estación naval de Mayport, a la que pertenece Woodington y que compartió la fotografía en Facebook, obteniendo comentarios en su mayoría positivos y de apoyo.

LEE: Amenazó con bombardear su escuela para exterminar alumnos LGBT

“Los tiempos han cambiado y un marino gay puede ser bienvenido por su pareja sin miedo. La vida es corta. ¡Ama a quien quieras amar!”, escribió uno de los usuarios. “No soy gay y esto no me ofende en lo absoluto”, expresó otro.

Diversos internautas elogiaron la nueva interpretación de la clásica fotografía, mientras que otros se burlaron de la indignación de los usuarios homófobos que la rechazaron.

Por su parte Bill Austin, vocero de la citada estación naval, refirió que la Marina no tiene problema en cuanto a las parejas homosexuales se refiere y que siempre ha estado “a la vanguardia del progreso”.