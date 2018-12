Padre muere de infarto y familia demanda a Universal Studios

(NOTICIAS YA).- La familia de un hombre guatemalteco que falleció tras sufrir un infarto en el parque Universal Studios en Orlando ha interpuesto una demanda contra el recinto.

De acuerdo con Daily Mail, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2016. José Calderón Arana salió de la atracción “Skull Island: Reign of Kong” en la sección Universal’s Islands of Adventure y se sentó en una banca para recuperarse.

Cuando su esposa e hijo de ocho años regresaron para revisar cómo se encontraba, lo hallaron en el suelo y rodeado por empleados del parque. El hombre de 38 años sufrió un ataque cardiaco masivo y, aunque fue trasladado a un hospital, murió poco después.

La familia, que busca el pago de más de 15 mil dólares por concepto de daños, asegura que el parque de diversiones debería tener advertencias de salud para sus visitantes que no hablen inglés y alega que los empleados del parque tardaron demasiado para dar atención al paciente.

La atracción en cuestión había sido inaugurada apenas cinco meses antes del incidente. En ella, los visitantes portan lentes de tercera dimensión y protagonizan una “expedición” en la que son sorprendidos por diversas criaturas gigantes, aire y agua.

Diversos anuncios afuera de la atracción advierten de posibles complicaciones de salud, pero solo en inglés.

“El problema se reduce a si le dieron la oportunidad de realmente conocer los riesgos. No hubo avisos de ningún tipo alertando de los posibles peligros en un lenguaje que él pudiese entender. Vio entrar a niños y ancianos y pensó que podría manejarlo”, explicó Lou Pendas, abogado de la familia.

Cabe destacar que Calderón Arana había tenido un problema cardiaco en el pasado pero fue autorizado por su cardiólogo para viajar.

El parque no ha emitido comentarios respecto al caso, aunque diversos expertos consideran que Universal sí emplea símbolos y avisos comprensibles para aquellos que no hablan inglés, mientras que otros opinan que incluir advertencias en otros idiomas no es factible para la compañía, económicamente hablando.

Por su parte, el abogado de los Calderón consideró que la empresa debería asumir los costos de publicar advertencias en distintos idiomas considerando la afluencia de visitantes internacionales al parque.