Varios residentes desplazados tras incendio en condado Arapahoe

(NOTICIAS YA).- Doce personas fueron desplazadas de sus viviendas, luego de que un incendio se originó en un complejo de apartamentos del condado Arapahoe, el domingo por la noche.

El fuego se desató alrededor de las 8:45 p.m. en The Covington, en los apartamentos Cherry Creek by Cortland, en la cuadra 2200 de S. Trenton Way.

Algunos residentes que viven en el complejo dijeron haber olido humo cuando se percataron de las llamas e inmediatamente comenzaron a correr por los pasillos avisándoles a sus vecinos para que salieran.

Cuando los bomberos llegaron, vieron las llamas dispararse desde el tercer piso de un edificio y extenderse hacia el espacio del ático.

El edificio fue evacuado y se le pidió a los residentes ir al club del complejo.

En algún momento, parte del edificio comenzó a colapsar, lo que obligo a las cuadrillas a retroceder y combatir el fuego en un modo defensivo.

Varios equipos de bomberos tardaron 3 horas en controlar el fuego.

Hasta el momento no se han reportado lesiones. La Cruz Roja Americana, está asistiendo a los residentes evacuados.

La causa del incendio está bajo investigación.