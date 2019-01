Llegó el 2019 a Colorado con nuevas leyes que ya entraron en vigor

(NOTICIAS YA).- Con el nuevo año, también llegan una serie de nuevas leyes a nuestro estado. Desde aumentos de salario hasta otros cambios que podrían afectar la vida diaria de los residentes de Colorado.

Estas son algunos de los principales cambios que entran en vigor el día de hoy en Colorado.

VENTA DE CERVEZA EN TIENDAS

Adiós a la cerveza 3.2. Apartar de hoy los supermercados y las tiendas de autoservicio en Colorado, pueden vender cerveza de concentración completa. Anteriormente, estas tiendas estaban limitadas a vender cerveza de solamente 3.2% de alcohol por volumen.

Según la nueva ley, los empleados de las tiendas deberán tener al menos 18 años de edad para vender cerveza y cualquier tienda que desee venderla deberá estar a por lo menos 500 pies de cualquier escuela.

Para la compra de vino o licor, las personas todavía tendrán que visitar una licorería.

LICENCIAS DE CONDUCIR PARA INMIGRATES

Residentes de Colorado que no pueden comprobar su estadía legal en el país, ahora pueden usar un número de seguro social para obtener una licencia de conducir. Anteriormente, estos residentes estaban obligados a proporcionar un comprobante de nuero de identificación de contribuyente individual (ITIN) y no se aceptaba un número de Seguro Social. Ahora los residentes tienen más facilidades y también pueden renovar en línea, algo que anteriormente no era permitido.

AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO

El salario mínimo en Colorado aumentó hoy .90 centavos, con un nuevo mínimo de $11.10 por hora. El nuevo salario mínimo con propina es de $8.08.

El salario mínimo volverá a aumentar el próximo año para alcanzar los $12 por hora, para después continuar aumentando según los ajustes de costos de vida.

El aumento se da luego de que los votantes aprobaran la enmienda 70 en el 2016, un plan para aumentar el salario mínimo para cualquier trabajador que no recibe propinas en el estado, de $8.31 por hora en pasos hasta el 2020.

Este es el tercer año que se incrementa el salario mínimo como parte de la enmienda.

Nuevos requisitos de salario mínimo entraron en vigor en 20 estados y casi dos docenas de ciudades.

AUMENTO DE TARIFAS EN PARQUES

Las tarifas para ingresar a parques estatales de Colorado, también aumentaron un poco más para los visitantes en este 2019. Los pases diarios para vehículos, individuos y perros sin correa aumentaron $1 mientras que el coste de un pase anual incrementó $10.