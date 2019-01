3 escuelas de Prince George’s redoblan seguridad por amenazas

(NOTICIAS YA).- Una amenaza de tiroteo distribuida por correo y redes sociales generó la reacción de las autoridades de las escuelas públicas del condado Prince George’s, debido a que menciona tres escuelas en específico y debido a esto la policía dijo que redoblará la seguridad.

Los centros de estudio mencionados dentro de la supuesta amenaza son las escuelas secundarias Bladensburg, Parkdale y William Wirt.

Noticiasya.com tuvo acceso a la supuesta amenaza enviada por redes sociales, la cual dice textualmente:

“Prepárate, porque el 2, 3 y 4 de enero de 2019, entraré a las secundarias Bladensburg, Parkdale y William Wirt, les dispararé a todos y cada uno de los estudiantes en el edificio. Me vengaré por la manera en que me trataron y nadie me detendrá. Ni siquiera la policía. Moriré o todos morimos, pero nadie saldrá con vida. Voy a tener una racha de 30 muertes y más. Ocurrirá y si cancelan las escuelas, esperaré hasta que se retomen las clases, pero me vengaré de una manera a la escuela, pero estoy obteniendo mi venganza. Si no mataré a niños que estén camino a la escuela, que aún sería mucho más fácil. Tendré entre 5 -10 ayudantes”

Por su parte las escuelas públicas de Prince George’s dieron a conocer su postura ante lo ocurrido.

La publicación original del distrito de escuelas públicas del condado Prince George’s dice:

Tres escuelas del condado de Prince George’s, Bladensburg, Parkdale high school y William Wirt middle school fueron los objetivos de una amenaza a través de los canales de correo electrónico y los medios sociales. En la actualidad, la amenaza no parece creíble. Proporcionar a los estudiantes un entorno seguro y ordenado es nuestra máxima prioridad y todas las amenazas se toman en serio. Como medida de precaución, habrá seguridad adicional en las tres escuelas cuando las clases se reanudan el miércoles, 2 de enero.