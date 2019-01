¿Cómo afecta el cierre de gobierno en Texas?

(NOTICIAS YA).- El congresista Henry Cuellar dice que el 25 por ciento del gobierno está cerrado y que los problemas pueden surgir en los próximos días.

“Si no se abre el gobierno la primer semana de enero es donde van a tener un poco de problemas, si tienen un carro que van a necesitar que pagar o mortgage de una casa o si tiene gastos médico que van hacer y ese es el problema que tenemos”, cuestionó el congresista Cuellar.

Cuellar dice que empleados afectados por el cierre del gobierno continúan trabajando y recibirán su pago al terminar este cierre. Aproximadamente más de 54 mil agentes de la Patrulla Fronteriza y oficiales de aduanas y protección fronteriza continúan trabajando durante este cierre. El gobierno cerró después de que no se pudo llegar a una resolución sobre el financiamiento de un muro que el presidente Donald Trump quiere construir. A casi 12 días de este cierre, el congresista Cuellar dice que el senado esta en búsqueda de propuestas para poner un fin a este cierre.

“Una tecnología que se dice se usa artifical intelligence, yo he mirado esa tecnología que es increíble que se puede usar pero todo ese dinero se ha gastado por un muro y no para la tecnología o para ‘bonus’, para no perder los oficiales y es donde debemos de poner el dinero”, dijo el congresista.

“En los últimos dos años hemos tenido tres cierres bajo el presidente, primero quería rechazar la salud, ahora quiere el muro, y el año que viene va a buscar otro tema para agarrar lo que él quiere”, dijo.

El cierre continúa, sería el cuarto más largo de la historia en los Estados Unidos