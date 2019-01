El hombre que vive con VIH y pronto cumplirá 100 años

(NOTICIAS YA).-Un hombre que reside en Portugal ha vivido con VIH al menos un cuarto de siglo y pronto cumplirá 100 años.

Miguel, mejor conocido como ‘el paciente de Lisboa’, fue diagnosticado con una carga viral de VIH indetectable.

El sitio web SDP noticias informó que, el hombre supo que era seropositivo cuando tenía 84 años, y ahora con 99 años sigue siendo autosuficiente.

“Me siento lo suficientemente en forma para ocuparme de todas mis rutinas”, dijo Miguel en entrevista para CTV News de Canadá.

Los médicos creen que el paciente ha vivido con el virus durante al menos un cuarto de siglo, pero el tratamiento lo ha mantenido de pie.

“Realmente no sé cómo explicarlo. Me siento feliz porque he pasado estos años sin dificultades”, agregó.

Su médico de cabecera, Henrique Santos, está convencido de que Miguel podría convertirse en “la primera persona con VIH en vivir hasta los 100 años”.

“Pero estoy seguro de que no será el último”, agregó.

Según el sitio web Cromosomax, Miguel es objeto de un próximo informe científico, pero su familia ha pedido que no se revele su identidad para evitar ser un objeto de estigmatización.