VIDEO: Padre hispano de Tampa lo pierde todo

(NOTICIAS YA).- Un residente hispano de la ciudad de Tampa, casi pasa el Año Nuevo sin un techo donde dormir pero que gracias a la solidaridad de la comunidad, y ahora está viendo una luz de esperanza tras perderlo todo.

Y es que para José, quien quiso mantener su verdadero nombre en el anonimato, y sus cuatro hijas, el 2018 se acabó de la peor manera ya que fueron desalojados de la residencia donde estaban viviendo y terminaron en una habitación de un motel en West Tampa.

LEE: Negocio familiar en Tampa regala alegría a niños de Venezuela

“Pagué la renta donde estaba viviendo y ellos vendieron la casa y no nos dijeron nada yo, estaba viviendo allí desde hace 8 meses y me botaron todas las cosas a la calle, sofá, ropa mía, todo lo que valía y que trabajamos para tenerlo lo perdimos”, dijo José a Noticias Ya. “No tenía a nadie que me ayude, estábamos casi en la calle, bien mal y ellas ahora no tienen nada, nada, nada, nada”, añadió con entre lágrimas.

De un día para el otro, José y sus niñas se quedaron solamente con la ropa que tenían puesta, lo demás lo perdieron.

“Me duele, nada más quiero que estén bien, y mi esposa, nada más eso, no quiero que tratan quitarme a las niñas por que soy pobre”, dijo a Noticias Ya. “Mucha gente dice ‘él no tiene nada, vamos a quitarle los niños y después, ¿yo pierdo las niñas por ser pobre?”

LEE: Cientos pierden su casa por error de computadora de Wells Fargo

El drama de este padre, que ahora está criando solo a sus hijas ya que su esposa se encuentra en un hospital luchando contra un cáncer, ha encendido la solidaridad de la comunidad. Gracias a la generosidas de algunos vecinos, se les ha podido conseguir alimentos.

El reto más grande para José es llegar hasta el 9 de enero, que es cuando sus hijas regresan a la escuela y poder trabajar.

LEE: Familia hispana pierde su casa en incendio durante festejo de Navidad

“Es la peor cosa que he tenido que aguantar, necesito zapatos para ella, necesito Vicks Vaporub para ella que está enfermita, ayer busqué dinero para antibióticos para ella que tiene infección. No me gusta no tener nada, querían ir al Dollar Tree, imagínate decirle que no, no es su culpa pero está bien, poco a poco”.

Si quieres ayudar a José y a sus hijas a su superar este momento tan difícil puedes comunicarte al 813.480.9532.