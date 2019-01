¿Cómo está libre chofer presuntamente ebrio que mató 3 niños hispanos?

(NOTICIAS YA).- Han pasado cuatro días desde el trágico accidente automovilístico que le cobró la vida a un bebé de un año y los gemelos de cinco años, los tres hermanitos Mejía. Sus padres quedaron graves y se enteraron de la muerte de sus pequeños varios días después.

El hecho ocurrió sobre la autopista Indian Head en Oxon Hill y dejó a sus padres hospitalizados, Rafael Sánchez Cruz, periodista de noticiasya.com investigó la gran incógnita, ¿cómo es que el conductor que se sospecha manejaba ebrio se encuentra libre?.

Joseph Malouf, abogado criminalista, nos dijo que “no es automáticamente que se le encuentra culpable, ese proceso requiere que haya pruebas, primero el gobierno va a tener que determinar el nivel de alcohol en la sangre y la división de reconstrucción, demora hasta 6 meses para reconstruir el accidente.”

Según investigadores, en la escena no hubo marcas de que la persona que áun no ha sido identificada intentó frenar, pero de acuerdo con el abogado criminalista Malouf, hasta que los estudios no concluyan no se le pueden imputar cargos por homicidio involuntario, un crimen que podría resultar en una pena de hasta 10 años tras las rejas.

Malouf agregó que “es muy probable que la persona haya olido el aliento del conductor, pero eso no es suficiente evidencia. Digamos que el hospital por alguna razón u otra haya arruinado la muestra de sangre, entonces no va a haber cargos.”

El protocolo legal en Maryland establece que una persona que se presume estaba manejando bajo los efectos del alcohol se le revoca su licencia, pero se le da un permiso de manejo mientras la investigación continúa.

El abogado afirmó “es un crimen involuntario, lo que podríamos ver es una condena de 30 días solo si es la tercera vez que esta persona es encontrada ebria.”

Este experto legal considera muy leves las penas contra aquellos manejando ebrios en el área metropolitana de Washington, aún se desconoce cuándo se podrá tener la indagación final de lo que ocurrió en esta tragedia que ha conmovido a la comunidad entera en el DMV.

Los padres de los tres niños se enteraron de que los pequeños habían muerto, por lo que médicos decidieron nuevamente ponerles sedantes.