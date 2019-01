El ritmo de los Tucanes de Tijuana sonará en Coachella

(NOTICIAS YA).- El elenco del festival musical Coachella cada vez se pone más latino, y este año contará con la participación de la agrupación mexicana Los Tucanes de Tijuana.

El grupo liderado por Mario Quintero deleitará a los asistentes del importante evento que se celebra cada año en Indio, California, así como lo hicieran en ediciones pasadas Los Ángeles Azules con sus irresistibles cumbias.

La edición de 2019 se llevará a cabo a lo largo de dos fines de semana: del 12 al 14 y del 19 al 21 de abril. El grupo de música norteña estará presente en ambos periodos.

El sitio especializado Remezcla indica que Coachella rompió en 2018 su propio récord al contratar a 15 artistas de origen hispano, y la tendencia se mantiene este año.

Además de los Tucanes, figuran en el elenco el reggaetonero J Balvin, quien se convirtió en el primer exponente de su género en aparecer en el festival al presentarse el año pasado.

El cada vez más popular Bad Bunny también llevará su trap al Empire Polo Club el próximo abril, donde los asistentes podrán disfrutar de la voz de la española Rosalía y la chilena Javiera Mena.

Otros artistas de origen hispano que llevarán su música al famoso festival son 070 Shake, boy pablo, Cola Boyy, Hurray for the Riff Raff, Las Robertas, Mon Laferte, Ocho Ojos, Sabrina Claudio, The Red Pears y Tomasa del Real.

Los artistas principales para la edición de 2019 de Coachella son Childish Gambino, Tame Impala y Ariana Grande, quienes subirán al escenario el viernes, sábado y domingo de ambos fines de semana, respectivamente.