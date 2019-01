La primera lluvia de meteoros del año alcanza su punto máximo esta noche

(NOTICIAS YA).- El nuevo año comenzó con el sobrevuelo más distante de un objeto planetario, y continúa con la lluvia de meteoros cuadrántidas esta noche, una de las mejores del cielo nocturno, según la NASA.

Una noche sin luna te ayudará a verla entre la medianoche y el amanecer, pero la ubicación es también un factor en esta lluvia de meteoros que dura solo una noche. Aquellos en el hemisferio norte, especialmente en Europa y las zonas circundantes, tendrán mejores posibilidades de observación.

Las latitudes del norte tendrán la mejor posibilidad de ver el nivel máximo de esta lluvia de meteoros, que dura solo unas pocas horas.

Espera ver alrededor de 80 meteoros por hora, pero podría haber hasta 200. Las cuadrántidas son conocidos por sus brillantes y coloridos meteoritos de bolas de fuego debido a las grandes partículas del asteroide que reaccionan con nuestra atmósfera.

No pierdas la esperanza si no vives en esas zonas. Comprueba la fecha y la hora para ver cuáles son tus posibilidades, o simplemente echa un vistazo afuera.

Si el nombre de la lluvia de meteoritos parece extraño, es probable que sea porque no parece estar relacionado con una constelación, como otras lluvias de meteoritos. Esto se debe a que la constelación de igual nombre ya no existe, al menos no como una constelación reconocida.

La constelación de Quadrans Muralis, observada por primera vez en 1795 entre Bootes y Draco, no se incluyó en la lista de constelaciones modernas de la Unión Astronómica Internacional.

La lluvia de meteoritos se produce entre las constelaciones El Carro y Bootes, o el Boyero.

Al igual que la lluvia de meteoritos gemínidas, las cuadrántidas provienen de un misterioso asteroide o “cometa rocoso” en lugar de un cometa helado, lo cual es inusual. Este asteroide en particular es 2003 EH1, que tarda 5,52 años en girar en órbita alrededor del Sol una vez.

El pico corto de la lluvia se debe a que solo una pequeña corriente de partículas interactúa con nuestra atmósfera, y la lluvia se produce en un ángulo perpendicular. Cada año, la Tierra pasa por su sendero de escombros durante un tiempo breve.

Si vives en una zona urbana, te recomendamos que conduzcas a un lugar que no esté lleno de luces de la ciudad que puedan obstaculizar tu vista. Si se puede encontrar un área que no se vea afectada por la contaminación lumínica, los meteoros pueden verse cada dos minutos, desde el atardecer hasta el amanecer.

Encuentra un área abierta con una vista amplia del cielo, y no te olvides de prepararte. Asegúrate de tener una silla o una manta para poder mirar hacia arriba. Espera entre 20 y 30 minutos para acostumbrarse a la oscuridad, sin mirar el teléfono, para que los meteoritos sean más fáciles de ver.

El 5 y 6 de enero, dependiendo del lugar donde vivas, se verá un eclipse solar parcial en China, Corea del Norte y Corea del Sur, Japón, Rusia, el Océano Pacífico Norte y las Islas Aleutianas.

**Con información de CNN en Español.