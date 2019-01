Lo reportan desaparecido, realmente huyó de su madre

(NOTICIAS YA).- Autoridades del condado Hidalgo logran dar con el paradero de Adrián Moreno de 23 años reportado como desaparecido desde la tarde del lunes 31 de diciembre. Lo que más preocupaba a su madre es su salud, ya que padece de epilepsia.

“él está retrasado mental (sic). Tiene 23 años pero él no está bien de la cabeza”, expresó María Moreno, madre de Adrián.

Después de varios días de buscar a su hijo, la señora Moreno se presentó en casa de uno de sus amigos en la subdivisión Indian Hills en Mercedes y ahí se encontraba Adrián que se negó a regresar a casa con su madre.

LEE: Madre convence a su hija de 8 años pasar por debajo de tren y muere

“Ustedes no me entienden”, le dijo la señora Moreno a la investigadora del caso. María Moreno dice que intentó hablar con la señora del hogar donde se refugiaba su hijo pero no quiso hablar con ella.

“No quiso, dijo que usted lo corrió.. Yo le dije yo no lo corrí, usted sabe cómo está él y yo porque lo voy andar corriendo, le dije que no quería problemas y ya luego nos dijo que nos fuéramos y ahora la investigadora lo va llevar con una cuñada mía “, comentó María Moreno

Una experta en el tema de salud mental, explica como la enfermedad de Moreno podría estar relacionada a su comportamiento hacia su madre. La doctora hablo sobre 5 etapas que pueden ser útiles para otros padres en esta situación.

“Tienen que tener la paciencia de poder descifrar según el temperamento según la personalidad del adolecente o el adulto, que son las técnicas que les han ayudado en otras ocasiones para volverlas a usar en este caso”, comentó la psicóloga María Cristina

Se presume que los casos como el de la familia moreno son muy comunes en el Valle del Rio Grande, recalcando que es muy importante buscar ayuda profesional, especialmente si existe alguna condición médica de por medio.