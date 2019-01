VIDEO: Golpea a su novia por olvidar en el bar el regalo que le dio

(NOTICIAS YA).- Una mujer de 26 años graba el momento en que su novio la golpea ya que olvido en el bar el regalo que le dio.

El agresor fue identificado como Víctor Junqueira, de 24 años, con el que ya tenían una relación de más de tres años.

El incidente ocurrió en un hogar de Brasil donde la mujer quien es abogada, notó que algo andaba mal y decidió dejar su teléfono grabando. En ese momento el hombre comienza a golpearla y a gritarle mientras ella le pide que pare, “para, para, estás loco, me vas a matar”.

Puñetazos en la cara, en el cuerpo y hasta intentó asfixiarla. Todo esto se logra apreciar en el video viral el cual se difundió en YouTube sin su consentimiento.

La mujer agredida, identificada como Luciana, solo quería usar el video para denunciarlo y mostrarles a sus sobrinas que no deben permitir que ningún hombre las trate así.

Tras la denuncia, el hombre permanece en libertad pero con restricciones que no lo permiten acercarse a Luciana.

En entrevista con un noticiero en Brasil, habló de lo que pasó.

“Esta semana fue muy difícil para mí, además de estar lidiando con un torbellino de sentimientos en razón de la agresión sufrida, me vi expuesta a Brasil con la difusión del video sin mi autorización, en plena víspera de Navidad. Como toda mujer que sufre agresión, al principio me sentí avergonzada y humillada pero, al pasar la semana, y con el apoyo psicológico de profesionales, de mi familia, amigos y de todos los que me enviaron mensajes, me estoy fortaleciendo para que mi dolor pueda servir de algo. Y es pensando en eso que decidí exponer mi historia, y dar voz a tantas ‘lucianas’ que están sufriendo violencia doméstica y no se dan cuenta o, a veces, no tienen fuerza para denunciar al agresor. Como yo, no están solas. Espero poder ayudar a construir un país con leyes más justas”.

ADVERTENCIA: LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SUSCEPTIBILIDAD DE ALGUNAS PERSONAS.

