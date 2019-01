Ya no pasará noches frías con el donativo del público de NoticiasYa

(NOTICIAS YA).- El señor Valencio Vela de 60 años ha dormido en un hogar sin calentador en medio de estas temperaturas. NoticiasYa llegó hasta su casa al saber que necesitaba apoyo. Para vela, las llamas le brindan calor dentro de su hogar en días fríos, pero dice que eso es preocupante para él.

“Si me duermo, eventualmente se va calentar mucho, y mi mobile home se va quemar toda”. La estufa no siempre era su recurso. “Mi calentador dejó de funcionar. Cada que lo prendía me daba el olor a plástico quemado”, comentó.

Es por situaciones de riesgo como estas, que departamentos de bomberos a través del Valle han emitido alertas de precaución para prevenir siniestros.

“Si tienes un calentador que no funciona bien, es un riesgo muy grande de incendio para una casa. El calentador está obteniendo demasiada electricidad de la conexión”.

Su casa es de una recamara y tiene piso quebrado, lo cual le impide caminar con bastón. Los espacios reducidos no le permiten usar su caminadora y la tiene que dejar afuera.

Vela tiene discapacidades de movilidad, dice que es su razón para no poder trabajar y obtener fondos para arreglar su hogar.

VIDEO: Aficionados desafían el frio para ver a los Rapids de Colorado

Si usted está interesado en ayudar a más personas como el señor Vela con calentadores, puede acudir a nuestros estudios en McAllen.