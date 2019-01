Identificaron a los 5 niños que murieron en carretera de Florida

(NOTICIAS YA).- Las autoridades confirmaron las identidades de ls 5 niños que murieron tras el trágico choque en la carretera I-75, a la altura de Gainsville, cerca de la Universidad de Florida.

La camioneta en donde iban los niños se encontraba haciando un viaje vacacional hacia Disney World.

Durante una conferencia de prensa este viernes por la mañana, el teniente Patrick Riordan dijo que la camioneta de pasajeros de la iglesia que transportaba a los niños era de la parroquia Avoyelles, en Louisiana.

La Patrulla de Carreteras identificó a los cinco menores de edad, originarios de Marksville, como Joel Cloud de 14 años, Jeremiah Warren de 14 años, Cierra Bordelan de 9 años de edad, Cara Descant de 13 años de edad y Cara Descant de 10 años de edad.

LEE: 5 niños muertos tras trágico choque e incendio en carretera de Florida

En el trágico accidente también cobró la vida de dos adultos, quienes eran los conductores de los camiones que colisionaron. Fueron identificados como Steve Holland de 59 años, de West Palm Beach, y Douglas Bolkema, 49, de Albuquerque, Nuevo México.

“Es un evento desgarrador”, dijo el viernes el teniente Patrick Riordan.

Las identidades de las víctimas no se han divulgado, pero un voluntario no identificado de la iglesia Avoyelles House of Mercy en Marksville y citado en la página de Facebook del senador estadounidense Bill Cassidy, R-La., dijo que la congregación perdió “la mitad de nuestros bebés” en el accidente.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:40 p.m del pasado jueves. Riordan explicó que un camión con remolque y un vehículo de pasajeros que viajaban hacia el norte, colisionaron y pasaron por la barandilla hacia los carriles que viajaban sur.

LEE: Un accidente deja a una persona muerta adentro de un carro en llamas

Golpearon la camioneta de pasajeros y otro remolque tractor. Él dice que cuando los camiones chocaron se incendiaron, y causó una terrible explosión.

Las autoridades comunicaron que otras 8 personas resultaron heridas, incluyendo niños de edades desde los 8 años hasta los 14. Algunos se encuentran en grave estado. Una mujer embarazada también se encontraba entre las víctimas, sin embargo, informaron que ella se encuentra bien.

Las autoridades dicen que el incendio se originó luego de que 50 galones de diesel se derramaran en la carretera.

Los conductores de los dos camiones fueron los adultos que murieron.

También hay una investigación de homicidio pendiente, según el informe de la Patrulla de Carreteras de Florida.

Sin embargo, esta investigación no tendrá la ayuda de la NTSB, que normalmente, enviaría un equipo para ayudar con la investigación, pero no puede hacerlo debido al cierre del gobierno federal, reportó Associated Press. Un tuit de 26 de diciembre de la agencia dijo que su cuenta de Twitter no estaba siendo monitoreada debido a este cierre.

Esta noticia sigue en desarrollo.