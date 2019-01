LEGOLAND ofrece entradas gratis para niños de 3 y 4 años

(NOTICIAS YA).- Ahora podrás disfrutar mucho más el paseo a LEGOLAND Florida con tus pequeños, ya que gracias a la promoción “Preschool Pass”, ellos entrarán gratis.

Las entradas nada más están disponibles en la taquilla de la entrada del parque, entre el 10 de enero y el 18 de febrero del 2019.

Para poder tener el pase, los padres tienen que llevar una copia del certificado de nacimiento del hijo o un pasaporte que compruebe la edad del niño. Nada más los niños que tengan 3 y 4 años califican para este pase, pero no te preocupes, los menores a los 2 años ya calificaban para entrar gratis.

El pase único de la oferta incluye todos los eventos estacionales, incluyendo Brick or Treat y las visitas de principios de primavera cuando se estrenará THE LEGO MOVIE WORLD “, dijo Legoland.” Al llevar a los invitados del teatro al parque temático, la adición más nueva al parque temático incluirá tres atracciones, inspiradas en los personajes y temas de la exitosa película mundial THE LEGO MOVIE y la próxima THE LEGO MOVIE 2: The Second Part “, informaron en su página web.

LEGOLAND también informó que las compras del pase anual no son reembolsables. Sin embargo, ellos agregarán un año de admisión estándar a tu pase actual o puedes transferir pases comprados previamente a tu familia (límite de una transferencia por persona).

