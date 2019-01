Intruso borracho irrumpe en casa y termina durmiendo junto al perro

(NOTICIAS YA).- En lugar de atacarlo o ladrar, un perro de Wisconsin durmió al lado del intruso que entró a su casa durante la noche.

Los extraños hechos ocurrieron durante las primeras horas de 2019. De acuerdo con ABC News, Lynn Sarver despertó en la madrugada del 1 de enero y encontró a su amado “Benton” durmiendo junto a un hombre, quien asumió era su hijo.

“La casa estaba oscura en ese momento. De hecho, estaba tapado con la cobija de mi perro. Tenía cabello oscuro como mi hijo, y más o menos la misma estatura”, narró la enfermera, quien reside en Waukesha.

LEE: Empleado de aerolínea borracho se queda dormido y viaja a Chicago

Su hijo de 21 años había salido durante la noche, por lo que no le pareció extraño que el joven hubiese regresado con unas copas encima y se haya dormido junto al perro.

“Luego me acerqué un poco más y me di cuenta de que no era él”, relató la mujer, quien se resguardó en la cocina junto a una amiga y llamó al 911.

LEE: Niño de 9 años escapa de su casa cuando entró un intruso a robar

Las autoridades arribaron a la vivienda poco después y despertaron al sujeto. “De hecho también estaba muy confundido de encontrarse en nuestra casa. Pidió disculpas y explicó que había cometido un error”, dijo la dueña.

Los agentes luego llevaron al hombre a su verdadero hogar, a escasos metros de la residencia de Sarver. La mujer se dijo aliviada de que su mastín sudafricano, de 3 años de edad y 130 libras de peso, no atacó al sujeto.

LEE: Ladrón engaña al dueño de casa, le abrió la puerta y le sirvió la cena

“Mi perro es inteligente y este joven no representaba una amenaza para nosotros”, consideró Sarver, quien recibió poco después una visita del “intruso” y su madre para nuevamente ofrecerle disculpas. La mujer asegura que perdonó al joven y que solo se trató de un “inocente error”.